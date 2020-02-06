Прокуратура Удмуртии заинтересовалась качеством очистки улиц и крыш от снега

При этом в Ижевске уже зафиксированы случаи падения снега с крыш.

Ижевск. Удмуртия. Прокуратура проверит работу по очистке улиц и крыш от снега в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, такая работа уже началась в городах и районах республики. Контролирующие мероприятия затронут как муниципалитеты, так и управляющие компании. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

Отметим, что по информации пресс-службы администрации Ижевска, в столице Удмуртии уже зафиксированы случаи схода снега с крыш домов.