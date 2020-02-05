Акция по проверке научной грамотности пройдет в Ижевске

Участники, набравшие наибольшее количество баллов на площадке, получат подарки.

Ижевск. Удмуртия. Глобальная просветительская акция по проверке научной грамотности «Открытая лабораторная» пройдет в Ижевске. Об этом сообщают её организаторы.

Главное мероприятие пройдет 8 февраля в библиотеке им. Николай Некрасова (улица Вадима Сивкова, 158) при поддержке Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ) Ижевска. Для участия нужно зарегистрироваться.

Для начала участникам придется ответить на вопросы, чтобы проверить знания, на это будет дано 20-30 минут, после ведущий объявит правильные ответы и подробно разберет каждое задание. «Заведующим лабораторией» выступит научный и военный журналист в WARHEAD.SU, популяризатор космонавтики Михаил Котов.

«Участники акции могут свободно общаться с «заведующим лабораторной», делиться впечатлениями и узнать много нового и интересного», – отмечают организаторы.

Отдельная площадка будет работать для детей от 7 до 12 лет. Ребята смогут проверить свои познания окружающего мира, увидят понятные для них научные эксперименты. Поэтому в акции смогут поучаствовать все «лаборанты», умеющие писать и читать.

Детская «Открытая лабораторная» пройдёт в Ижевске на шести площадках:

- ЦМДБ имени Максима Горького (улица Удмуртская, 216);

- в библиотеке-филиале имени Иосифа Наговицына (улица 9 Января, 181);

- в библиотеке-филиале имени Ивана Крылова (улица Карла Маркса, 271);

- в библиотеке-филиале имени Флора Васильева (улица 50 лет Пионерии, 22);

- в библиотеке-филиале №23 (улица 40 лет Победы, 56а);

- в библиотеке-филиале №25 (улица Оружейника Драгунова, 62).

Регистрация на детскую «Открытую лабораторную» по ссылке.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов на площадке, получат подарки: по традиции, ИЦАЭ вручит им научно-популярные книги.

«Открытая лабораторная» - самая масштабная однодневная научно-популярная акция в мире, вместе с проверкой знаний участников рассказывает о новейших достижениях науки. Авторы заданий — ведущие учёные России и мира.