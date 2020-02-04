Газовики прокомментировали высокую стоимость подключения к сетям в селе Кечево в Удмуртии

Жители могут подать заявку на включение в инвестпрограмму.

Кечево. Удмуртия. В «Газпром газораспределение Ижевск» прокомментировали ситуацию с подключением «голубого топлива» в селе Кечево в Удмуртии. Как сообщили «Сусанину» в компании, согласно разъяснениям ФАС России, в случае отсутствия данных газопроводов в Программах газификации и при отсутствии схем расположения объектов газоснабжения, стоимость подключения определяют по установленным тарифным ставкам.

Жители могут подать коллективную заявку для включения в инвестиционную программу компании, которая реализуется за счет специальной надбавки.

Поскольку на 2021 год программа сформирована, включить строительство газопровода в Кечево возможно в программу на 2022-2023 годы.

Напомним, жители села пожаловались на то, что за подключение ресурсоснабжающая организация требует более 500 тыс. рублей за домовладение.