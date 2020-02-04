Ремонт поврежденного водопровода на улице Холмогорова в Ижевске завершат к вечеру вторника

«Ижводоканал» заменит 6 м. трубы.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт поврежденного водопровода на улице Холмогорова в Ижевске завершат до 22:00 вторника, 4 февраля. Об этом сообщает пресс-служба города.

Специалистам предстоит заменить 6 м. чугунного водопровода.

Напомним, 3 февраля в Ижевске затопило несколько улиц. Причиной стала коммунальная авария на улице Смоленской. На трубе образовалась продольная трещина. В понедельник в 16:15 специалисты возобновили подачу холодной воды в ряде домов.

В настоящее время для жильцов организовано альтернативное водоснабжение во дворе дома №45 по улице Холмогорова.