Жителя Удмуртии отправили в колонию за пьяную езду

Ранее мужчину неоднократно судили за аналогичное преступление.

Воткинск. Удмуртия. Житель Удмуртии попал в колонию за неоднократное вождение в пьяном виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

28-летний мужчина трижды был осуждён за пьяную езду – в 2017, 2018 и 2019 годах. Наказания не пошли лихачу на пользу и уже в 2020 году он вновь после горячительных напитков сел за руль и был задержан сотрудниками полиции.

На этот раз суд назначил мужчине наказание в виде двух лет колонии с лишением права вести деятельность, связанную с вождением автомобиля на 3 года.