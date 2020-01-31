Выплаты за добровольную сдачу оружия увеличили в Удмуртии

В 2019 году жители республики сдали 9 единиц оружия.





Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии выросли суммы выплат за добровольную сдачу хранящегося дома оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Размер выплат увеличили с 15 января 2020 года.

За каждую единицу оружия, боеприпасов и взрывчатки установлена плата:



- за нарезное огнестрельное оружие - до 6000 рублей (раньше до 5000 рублей);

- за боевые гранаты с запалом, гладкоствольное огнестрельное охотничье оружие, изъятое из гражданского оборота - до 4000 рублей (раньше до 3000 рублей);

- за обрезы, самодельное огнестрельное оружие - до 4000 рублей (раньше до 3 000 рублей);

- за газовое, холодное и метательное оружие - до 2000 рублей (раньше до 1000 рублей);

- за один патрон к нарезному огнестрельному оружию - до 30 рублей (раньше до 20 рублей);

- за одно взрывное устройство - до 3000 рублей (раньше до 2000 рублей);

- за один грамм взрывчатого вещества - 5 рублей (раньше 2 рубля);

- также 50% от вознаграждения за информацию о незаконном хранении оружия.

Для сдачи вооружения нужно написать заявление в ОВД с указанием его наименования. С собой необходимо иметь паспорт или его замену, расчётный счет для перевода денег, ИНН. Добровольно сдавшие оружие освобождаются от уголовной ответственности.

В 2019 году жители Удмуртии добровольно сдали 9 единиц оружия и 21000 боеприпасов. За это им было выплачено более 478 000 рублей. С другой стороны, в 2019 году полицией выявлено почти 1400 случаев незаконного хранения оружия.



Напомним, что программа по добровольной сдаче вооружения началась в 2007 году.