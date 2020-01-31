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Подачу тепла и отопления ограничат в нескольких домах Ижевска в микрорайонах Культбаза и Металлург

09:55, 31 января, 2020
Анна Торхова
Подачу тепла и отопления ограничат в нескольких домах Ижевска в микрорайонах Культбаза и Металлург
09:55, 31 января, 2020
Анна Торхова
256
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#теплотрасса
Фото: ИА «Сусанин»
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Также батареи временно станут холоднее на улице Холмогорова и улице Майской.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт одной из стратегических теплотрасс Ижевска на улице 10 лет Октября проведут энергетики 31 января. В связи с этим, тепло и горячую воду в дома на улицах Майской, Холмогорова, 50 лет ВЛКСМ, микрорайонах Культбазы и Металлурга будут подавать со сниженными параметрами, сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

Дефект на теплотрассе обнаружили на днях. Из-за холодов работы пришлось отложить. Сегодня температура воздуха позволяет провести ремонт без размораживания системы.

Работы пройдут на участке сети, расположенном между улицами Буммашевской и 9 Января. Завершатся они к 01:00 субботы, 1 февраля.

09:55, 31 января, 2020
Анна Торхова
256
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УКС\n#теплотрасса

 

 

 


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