Подачу тепла и отопления ограничат в нескольких домах Ижевска в микрорайонах Культбаза и Металлург

Также батареи временно станут холоднее на улице Холмогорова и улице Майской.

Ижевск. Удмуртия. Ремонт одной из стратегических теплотрасс Ижевска на улице 10 лет Октября проведут энергетики 31 января. В связи с этим, тепло и горячую воду в дома на улицах Майской, Холмогорова, 50 лет ВЛКСМ, микрорайонах Культбазы и Металлурга будут подавать со сниженными параметрами, сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем.

Дефект на теплотрассе обнаружили на днях. Из-за холодов работы пришлось отложить. Сегодня температура воздуха позволяет провести ремонт без размораживания системы.

Работы пройдут на участке сети, расположенном между улицами Буммашевской и 9 Января. Завершатся они к 01:00 субботы, 1 февраля.