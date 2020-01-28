В Ижевске состоится чемпионат по хоккею на валенках

2 февраля пройдут районные турниры, а 9 февраля — городской финал.
Ижевск. Удмуртия. Чемпионат по хоккею на валенках стартует в Ижевске в воскресенье, 2 февраля. Об этом сообщили организаторы турнира.
Сам чемпионат посвящён 260-летию Ижевска и 100-летию государственности Удмуртии. В этот день состоятся отборочные турниры в районах города. В них примут участие такие команды, как «Гвардейцы Металлурга», «Отцы с Автозавода», «Столичный», «Буммаш форсаж», «Игерман».
Хоккей на валенках в Ижевске
Uploaded by ИА Сусанин on 2018-03-19.
Всех желающих приглашают 2 февраля в 11:00 на стадионы школ №№42, 78, 88, 100 и на хоккейную коробку во дворе дома №105 по улице Красногеройской.
Победители районных состязаний сразятся в финале. Он пройдёт в воскресенье, 9 февраля, на спорткомплексе «Чекерил».
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Одним из популярных зимних развлечений является хоккей. С недавних пор Ижевск стал родиной такого явления, как "хоккей на валенках". В старо-новогоднюю ночь очередная игра прошла в резонансном "Сказбурге" на Центральной площади столицы Удмуртии. Что же привлекает взрослых людей в этой игре? Как сказал один из игроков Юрий Паламарчук: "Главное - позитивное общение с людьми.