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В Ижевске состоится чемпионат по хоккею на валенках

14:15, 28 января, 2020
Дмитрий Стрелков
В Ижевске состоится чемпионат по хоккею на валенках
14:15, 28 января, 2020
Дмитрий Стрелков
172
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#спорт\n#общество\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#дворовые игры\n#досуг в Ижевске
Фото: facebook.com (Хоккей на валенках)
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2 февраля пройдут районные турниры, а 9 февраля — городской финал.

Ижевск. Удмуртия. Чемпионат по хоккею на валенках стартует в Ижевске в воскресенье, 2 февраля. Об этом сообщили организаторы турнира.

Сам чемпионат посвящён 260-летию Ижевска и 100-летию государственности Удмуртии. В этот день состоятся отборочные турниры в районах города. В них примут участие такие команды, как «Гвардейцы Металлурга», «Отцы с Автозавода», «Столичный», «Буммаш форсаж», «Игерман».

Хоккей на валенках в Ижевске

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-03-19.

Всех желающих приглашают 2 февраля в 11:00 на стадионы школ №№42, 78, 88, 100 и на хоккейную коробку во дворе дома №105 по улице Красногеройской.

Победители районных состязаний сразятся в финале. Он пройдёт в воскресенье, 9 февраля, на спорткомплексе «Чекерил».

Сусанин / На валенках. Что заставляет больших мальчиков играть в дворовой хоккей - Статьи

Одним из популярных зимних развлечений является хоккей. С недавних пор Ижевск стал родиной такого явления, как "хоккей на валенках". В старо-новогоднюю ночь очередная игра прошла в резонансном "Сказбурге" на Центральной площади столицы Удмуртии. Что же привлекает взрослых людей в этой игре? Как сказал один из игроков Юрий Паламарчук: "Главное - позитивное общение с людьми.

14:15, 28 января, 2020
Дмитрий Стрелков
172
0
#спорт\n#общество\n#Ижевск\n#хоккей\n#Удмуртия\n#дворовые игры\n#досуг в Ижевске

 

 

 


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