В Ижевске состоится чемпионат по хоккею на валенках

2 февраля пройдут районные турниры, а 9 февраля — городской финал.

Ижевск. Удмуртия. Чемпионат по хоккею на валенках стартует в Ижевске в воскресенье, 2 февраля. Об этом сообщили организаторы турнира.

Сам чемпионат посвящён 260-летию Ижевска и 100-летию государственности Удмуртии. В этот день состоятся отборочные турниры в районах города. В них примут участие такие команды, как «Гвардейцы Металлурга», «Отцы с Автозавода», «Столичный», «Буммаш форсаж», «Игерман».

Хоккей на валенках в Ижевске Uploaded by ИА Сусанин on 2018-03-19.

Всех желающих приглашают 2 февраля в 11:00 на стадионы школ №№42, 78, 88, 100 и на хоккейную коробку во дворе дома №105 по улице Красногеройской.

Победители районных состязаний сразятся в финале. Он пройдёт в воскресенье, 9 февраля, на спорткомплексе «Чекерил».