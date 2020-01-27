Памятник студотрядам появится рядом с ИжГТУ

Также в студгородке установят освещение.

Ижевск. Удмуртия. Арт-объект, посвященный студотрядам, появится у третьего корпуса Ижевского госуниверситета. Об этом на своей странице Вконтакте сообщил глава столицы Удмуртии Олег Бекмеметьев.

Скульптурная композиция будет представлять из себя мастерок, гитару и карту, демонстрирующую, в каких городах трудились отрядники.

Глава города напомнил, что летом студгородок был благоустроен совместными силами муниципалитета и университета. Там появились дорожки, освещение, скамейки, стелы. Сегодня проходимость городка – 25 тыс. человек в день.

Также во время традиционной субботней прогулки глава вместе со студентами и ректоратом прошелся по проезду Студенческому. Пока студентов не устраивает тротуар от остановки до учебных корпусов. Улица попала в титул нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и будет благоустроена в 2020 году. Уличным освещением там займется сам вуз. Работы планируют завершить к осени.