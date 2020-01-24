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Коррупция при закупках в больницы Удмуртии, предотвращение теракта в Челябинске и 100 секунд до Судного дня: что произошло минувшей ночью

08:25, 24 января, 2020
Юрий Абашев
Коррупция при закупках в больницы Удмуртии, предотвращение теракта в Челябинске и 100 секунд до Судного дня: что произошло минувшей ночью
08:25, 24 января, 2020
Юрий Абашев
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#коррупция\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#международные отношения\n#больницы\n#школы\n#терракт\n#часы
Фото: moldovenii.md
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О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, друзья. Мы собрали для вас традиционный утренний обзор новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Незаконные контракты

Четыре больницы в Удмуртии заключили незаконные контракты с юридическими лицами, которых ранее уличили в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Юрлица, с которыми были заключены государственные контракты, с 2018 года включены в реестр лиц, привлечённых к ответственности за незаконное вознаграждение. Федеральное законодательство устанавливает запрет на сделки с такими компаниями в течение двух лет, с момента совершённого правонарушения.

В результате проведённой проверки внесены представления, которые были удовлетворены, контракты расторгнуты. Двух должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Предотвращён теракт

В одном из закрытых городов Челябинской области правоохранительные органы предотвратили возможный взрыв в школьной столовой. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Два девятиклассника в одной из школ города Снежинска готовили взрыв. Информация о готовящемся теракте попала к правоохранителям. Силовые структуры сработали слажено и ситуацию вовремя предотвратили.

Вопрос возбуждения уголовного дела будет решаться с учётом возраста школьников.

Приближение Судного дня

Символические стрелки так называемых часов Судного дня передвинули на 20 секунд, теперь они показывают 23:58:20 – до момента ядерного катаклизма остаётся 100 секунд. Об этом сообщают «Известия».

Это самое близкое к Судному дню время за всю историю существования часов. По словам генерального директора Института региональных проблем Дмитрия Журавлёва, причиной перевода стрелок стали прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности между США и Россией, а также усиление напряженности в отношениях Вашингтона и Тегерана.

Часы судного дня запущены в 1947 году создателями первой американской атомной бомбы. Они символизируют напряжённость в международных отношениях и прогресс в развитии ядерного оружия. Первая отметка была 23:53. В разные годы время отдалялось от «полуночи» и приближалось. Последние 8 лет стрелки только приближаются к 00:00.

08:25, 24 января, 2020
Юрий Абашев
73
0
#коррупция\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#международные отношения\n#больницы\n#школы\n#терракт\n#часы

 

 

 


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