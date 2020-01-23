Жители села Пугачево в Удмуртии подали коллективный иск к Минобороны России

Они требуют возместить моральный вред, нанесённый, по их мнению, взрывами на арсенале в 2011 году.
Малая Пурга. Удмуртия. Шестеро жителей села Пугачево Малопургинского района Удмуртии подали коллективный иск к Министерству обороны России. Как сообщил «Сусанину» представитель истцов, юрист Данил Холодницкий, в счёт компенсации морального вреда из госказны селяне требуют взыскать суммарно 6,7 млн рублей.
Напомним, в начале июня 2011 года на военных складах в Пугачево начались взрывы боеприпасов. Тогда пострадавшими были признаны почти сто человек. На компенсацию последствий взрывов выделили почти 3 млрд рублей. В ноябре 2013 года завод «Ижмаш» отсудил у Минобороны страны 618 млн рублей за погибшее в пожаре имущество предприятия.
Также отметим, что в мае 2018 года на площади более 400 гектаров из-за возгорания травы произошла детонация снарядов, разлетевшихся при взрывах 2011 года.
В репортаже ГТРК «Удмуртия» сам бывший житель Пугачево Данил Холодницкий, переехавший в Башкирию, рассказал, как его персональный иск к военным был удовлетворён судом.
Жители села Пугачево собираются массово судиться с Минобороны
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