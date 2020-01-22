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Школьники из Глазова представили городские социальные проекты

09:00, 22 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Школьники из Глазова представили городские социальные проекты
09:00, 22 января, 2020
Дмитрий Стрелков
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#социальные проекты\n#Глазов\n#Удмуртия\n#школьники
Фото: пресс-служба администрации Глазова
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Они нашли отклик у властей города и бизнеса.

Глазов. Удмуртия. Участники биржи социальных проектов «Детского форсайта» в Глазове представили девять проектов, направленных на положительные социальные изменения в городе. Об этом написал на своей странице «ВКонтакте» глава города Сергей Коновалов.

«Ребята получили и ожидаемую поддержку, и важные замечания, и ценные советы от предпринимателей и бизнес-сообществ. Это уникальный шанс — получить комментарии от опытных экспертов, участвующих в реализации множества проектов», — написал градоначальник.

Учащиеся школы №2 представили проект «Art Chill Глазов». Ребята планируют создать арт-зону, где могли бы встречаться все творческие жители города.

«BrightPlace» — проект школьников гимназии № 6, в рамках которого ученики планируют обновить общественное пространство у памятника В. Г. Короленко.

Ученики школы № 7 представили проект патриотического воспитания #КодИстории. С помощью QR-кодов ребята будут рассказывать о героях войны и исторических местах города.

В школе №11 обратили внимание на культуру безопасного поведения на дорогах в детских садах — проект называется «ПДД в детский сад».

Проект «GamePlay» представили ученики школы №12. Его суть в проведении серии развлекательных и познавательных мероприятий для подростков и детей.

Команда школы №13 разработала «Eco.merch» — проект направлен на изменение экологического сознания горожан, первые экосумки уже созданы.

Ученики 14-й гимназии представили проект «Glazov Cyber Sport». Главная идея — объединить в кибер-спорте детей и родителей.

Неповторимую, уютную «Беседку сближения» планируют создать ребята из школы №15.

Лицеисты «ФМЛ» поделились своими результатами по созданию новой городской символики в проекте «Глазов Smart Smille».

«Ребята, спасибо вам большое за инициативу! Вы сегодня сделали большой шаг во взрослую жизнь с рисками и перспективами. Вам дали правильные советы, пусть некоторые из них и кажутся придирками. Мы можем помочь вам увидеть результат своего труда», — заверил школьников Сергей Коновалов.

09:00, 22 января, 2020
Дмитрий Стрелков
98
0
#социальные проекты\n#Глазов\n#Удмуртия\n#школьники

 

 

 


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