Ветераны Великой Отечественной войны из Удмуртии получат право на бесплатный проезд в поездах

Право на бесплатный билет получат также и сопровождающие их лица.

Ижевск. Удмуртия. Ветераны Великой Отечественной войны из Удмуртии и сопровождающие их люди смогут бесплатно передвигаться на поездах под обслуживанием АО «Содружество». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Право на бесплатный проезд продлится с 1 января по 31 декабря 2020 года. Дополнительная плата за проезд в вагонах повышенной комфортности взыматься не будет. Такую возможность ветеранам и сопровождающим их лицам предоставят на основании указа президента России в рамках 75-летия Победы.

Напомним, что в 2020 году все ветераны в России получат по 75 тысяч рублей, а труженики тыла по 50 тысяч рублей. Отметим, что по состоянию на 2017 год в Удмуртии проживало более 600 участников войны.