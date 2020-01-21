Воткинские подростки получили штрафы за выброшенные в пруд чугунные урны

Вандалам грозил реальный срок.

Воткинск. Удмуртия. Молодые люди, которые выбросили в Воткинский пруд девять 40-килограммовых чугунных урн, получили небольшие штрафы за вандализм. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Двое подростков 2001 и 2002 года рождения получили штрафы в размере 5000 рублей и 2500 рублей.

Напомним, что инцидент произошёл в ночь на 27 сентября. Двое молодых людей сбросили в пруд девять урн. Для того, чтобы поднять контейнеры на поверхность, пришлось привлекать спасателей. По факту случившегося возбудили уголовные дела по статье 214 УК РФ («Вандализм»). Злоумышленникам грозило до 3 лет лишения свободы.