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Ремонт водопровода в Ижевске, пожар из-за котят в дагестанском посёлке и приход дождей в горящую Австралию: что произошло минувшей ночью

08:12, 21 января, 2020
Юрий Абашев
Ремонт водопровода в Ижевске, пожар из-за котят в дагестанском посёлке и приход дождей в горящую Австралию: что произошло минувшей ночью
08:12, 21 января, 2020
Юрий Абашев
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#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#водоснабжение\n#пожар
Фото: ИА Сусанин
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О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Просыпайтесь, заваривайте кофе и начнём день традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Восстановление водоснабжения

В Ижевске на улице Холмогорова восстановили водоснабжение всех домов, отключённых от холодной воды после порыва трубопровода 20 января.

Коммунальщики заменили полиэтиленовые трубы на стальные, также установлена новая запорная арматура, неисправность которой стала причиной аварии.

Напомним, 20 января в микрорайоне «Виктория-парк» произошёл порыв трубопровода, оставивший без холодной воды девять жилых домов.

Доброта привела к пожару

В дагестанском посёлке Сулак сгорел дом 70-летней пенсионерки. Причиной пожара стали подобранные с улицы котята. Об этом сообщает «Российская газета».

Женщине стало жалко мёрзнувших на улице животных, и она решила забрать их домой. Ночью в доме работал обогреватель, на который играющие котята случайно скинули листы картона. Вспыхнул пожар. Женщину спасли соседи, увидевшие сильное пламя. Дом сгорел дотла.

У пенсионерки нет родственников, ей пришлось жить у соседей. Узнав о трагедии, один из благотворительных фондов начал сбор средств. За сутки неравнодушные люди перевели 300 тысяч рублей. Недостающую сумму на строительство нового дома фонд выделит из резервных средств.

Долгожданные дожди

На юго-восточную часть Австралии, наиболее пострадавшую от лесных пожаров, обрушились дожди с градом. Об этом сообщает портал ИА «Regnum».

Выпавшие осадки значительно снизили количество возгораний. Теперь пожарным приходится выезжать на сотни вызовов, связанных с поваленными деревьями, повреждёнными домами и подтоплением.

20 января шторм достиг Канберры, где порывы ветра достигали 117 км/ч, а выпавший град был размером с мяч для гольфа. По сообщениям синоптиков, несмотря на приход дождей, к концу недели пожарная обстановка может вновь ухудшиться.

08:12, 21 января, 2020
Юрий Абашев
118
0
#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#водоснабжение\n#пожар

 

 

 


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