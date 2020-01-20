В Ижевске задержали мужчину по подозрению в мошенничестве на 1,4 млн рублей

Подозреваемый получил крупный кредит незаконным путём.

Ижевск. Удмуртия. Подозреваемого в «кредитном» мошенничестве на сумму более 1,4 млн рублей задержали в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

Установлено, что в сентябре 2019 года 25-летний ижевчанин предоставил для получения кредита заведомо ложные сведения о месте работы и размере зарплаты. С помощью подлога ему удалось получить кредит на сумму более 1,4 млн рублей, который был потрачен на покупку автомобиля.

После удачного приобретения подозреваемый по кредиту платить не стал. В итоге мужчину задержали сотрудники полиции. Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет.