Небольшое похолодание может прийти в Удмуртию к концу рабочей недели

В ночь на пятницу и субботу температура воздуха может опуститься до -8 -13 градусов.

Ижевск. Удмуртия. «Зимней» погоды в Удмуртии пока не предвидится. Как сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра, в ближайшие дни в регионе сохранится тепло. В ночь на вторник, 21 января, ожидается 0 -5 градусов Цельсия, днем 0 +1 градус, небольшие смешанные осадки.

В среду, 22 января, в Удмуртии пройдет умеренный мокрый снег, морось, усилится ветер. Температурный фон будет слабоотрицательный, а на дорогах снежный накат и заносы.

По предварительному анализу, небольшое понижение температуры возможно в ночь на пятницу и субботу – до -8 13 градусов.

Напомним, что январь 2020 года в Удмуртии может стать самым теплым за всю историю метеонаблюдений.