Январь 2020 года в Удмуртии может стать самым тёплым за всю историю

В ближайшее время похолодания не ожидается.

Ижевск. Удмуртия. Январь в Удмуртии продолжает бить температурные рекорды и может стать самым тёплым за всю историю наблюдений. Об этом сообщила начальник отдела гидрометобслуживания в Удмуртском ЦГМС Алла Шумихина.

С начала 2020 года температурные нормы были выше на 5-15 градусов.

«Похолодания в синоптическом обозрении пока не видно. Январь этого года может побить рекорд за всю историю наблюдений как самый теплый», — рассказала Алла Шумихина.

Напомним, что из-за тёплой погоды на дорогах начали появляться ямы.