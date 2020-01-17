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На улице Холмогорова в Ижевске прорвало водопровод

09:44, 17 января, 2020
Анна Торхова
На улице Холмогорова в Ижевске прорвало водопровод
09:44, 17 января, 2020
Анна Торхова
122
0
#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия
Фото: arzik2
122
0

Емкости с холодной водой для жителей установили около торгового центра «7 дней».

Ижевск. Удмуртия. Водопровод диаметром 355 мм прорвало на улице Холмогорова вблизи дома № 33 в Ижевске. Вода хлынула на поверхность, сообщает пресс-служба города.

В настоящее время на месте аварии работает ремонтная бригада «Ижводоканала».

Холодную воду отключили в многоквартирных домах №83,59 по улице Холмогорова. Альтернативное водоснабжение организовали около ТЦ «7 дней», там можно набрать воду.

Работы завершат к 22:00 пятницы, 17 января.

Напомним, 14 января трубу прорвало на улице Пушкинской.

09:44, 17 января, 2020
Анна Торхова
122
0
#Ижевск\n#Ижводоканал\n#Удмуртия

 

 

 


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