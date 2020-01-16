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Экс-постпред главы Удмуртии при президенте России вошла в состав рабочей группы по изменению Конституции страны

12:00, 16 января, 2020
Дмитрий Стрелков
Экс-постпред главы Удмуртии при президенте России вошла в состав рабочей группы по изменению Конституции страны
12:00, 16 января, 2020
Дмитрий Стрелков
133
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#Владимир Путин\n#Москва\n#Конституция РФ\n#Светлана Смирнова\n#общественный диалог
Фото: vk.com (Светлана Смирнова)
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Светлана Смирнова является председателем Ассамблеи народов России.

Москва. Экс-постпред главы Удмуртии при президенте России Светлана Смирнова вошла в рабочую группу по изменению Конституции страны. Распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон подписал вечером среды, 15 января, Владимир Путин.

Напомним, в ежегодном послании Федеральному Собранию президент страны предложил изменить текст Конституции России. В частности, Путин предложил закрепить право утверждение кандидатуры премьер-министра за парламентом. После этого кабинет Дмитрия Медведева подал в отставку.

Состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации из 75 человек опубликовали на сайте Кремля. Список возглавляют председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. В списке — учёные, государственные и общественные деятели, деятели культуры.

В рабочую группу вошла председатель совета общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» Светлана Смирнова. Светлана Константиновна родилась в Дебёсском районе Удмуртии, была зампредседателя Госкомитета России по молодёжной политике, главой Комитета по делам национальностей при правительстве Удмуртии, депутатом Государственной Думы III и IV созывов.

12:00, 16 января, 2020
Дмитрий Стрелков
133
0
#Владимир Путин\n#Москва\n#Конституция РФ\n#Светлана Смирнова\n#общественный диалог

 

 

 


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