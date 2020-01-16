На заключение социальных контрактов направят в 39 раз больше средств, чем в предыдущем году.

Ижевск. Удмуртия. Более 1 800 малоимущих семей в Удмуртии смогут получить господдержку в 2020 году. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте написала министр социальной политики и труда Удмуртской Республики Татьяна Чуракова.

По её словам, за предыдущие 5 лет в регионе заключили 778 социальных контрактов на общую сумму 17,2 млн рублей, однако в 2020 году подобную практику значительно расширят. О необходимости этого сказал в своем послании президент России Владимир Путин.

«В 2020 году Удмуртская Республика в числе 21 региона РФ получит возможность расширить практику заключения социального контракта за счет серьезной финансовой поддержки федерального бюджета», - отметила Чуракова.

На заключение социальных контрактов направят 247,9 млн рублей, что в 39 раз больше, чем в предыдущем году. Увеличится и размер выплат – в 2020 году он составит от 10 608 рублей (ежемесячно) до 250 000 рублей (единовременно).

Выплаты по социальному контракту можно направить на поиск работы и трудоустройство, прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. Делается это для того, чтобы помочь семьям выйти из трудной жизненной ситуации.