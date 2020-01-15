В Удмуртии одно из предприятий ЖКХ задолжало своим работникам более 3 млн рублей

В ситуацию вмешалась прокуратура республики.

Яр. Удмуртия. Руководство МУП «ЖКХ» Ярского района погасило перед своими работниками долги по зарплате после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ярская районная прокуратура в ходе проверки выявила, что работникам МУП «ЖКХ» не выплачивается зарплата по причине отсутствия средств. Размер долга составил более 3 млн рублей. Республиканская прокуратура взяла под особый контроль вопрос погашения задолженности.

В настоящее время зарплата работникам выплачена. Сделать это удалось за счёт средств бюджетного кредита, взятого учредителем предприятия — администрацией Ярского района.