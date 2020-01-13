Место для крещенских купаний определили в Сарапуле

Купель будет действовать до 26 января.

Сарапул. Удмуртия. Крещенскую купель оборудовали в Сарапуле в районе «Южного порта» у поста отделения «Общества спасения на водах УР». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В 50-метровой зоне купели толщина льда составляет 30 сантиметров, глубина воды — 120 сантиметров. Крещенские купания пройдут 18 января с 23:00 до 04:00, 19 января с 10:00 до 19:00. Купель будет действовать до 26 января.

В ГУ МЧС по Удмуртии рекомендуют совершать крещенские обряды в оборудованных местах, где есть возможность оказания помощи спасателями.

Напомним, что в Ижевске 18 января пройдёт крестный ход к купели на пруду.