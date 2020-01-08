Власти проводят специальный опрос.

Завьялово. Удмуртия. Жителей Завьялово в Удмуртии попросили поделиться мнением о дальнейшем благоустройстве села. Власти проводят для этого специальный опрос, сообщает пресс-служба администрации Завьяловского района.

Жители села старше 14 лет смогут высказать свое мнение о благоустройстве парка «Березовая роща» и территории перед культурным комплексом «Центральный».

«Нам важно ваше мнение о наполнении и функционале данных территорий, чтобы данные места стали центром притяжения не только жителей, но и гостей села», - говорится в сообщении.

Принять участие в опросе можно по ссылке.