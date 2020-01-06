Турбосани и кибер-диджей: куда сходить в Ижевске 6 января

Мероприятия пройдут во всех районах города.

Ижевск. Удмуртия. Понедельник — выходной. Жители Ижевска и гости столицы Удмуртии могут провести 6 января 2020 года, посетив ряд мероприятий. Об этом рассказал сайт «Афиши праздничных мероприятий».

Например, в парке имени Кирова в 12:00 лёд самого большого бесплатного катка в республике на один день превратится в настоящий скоростной трек. Здесь выяснят, кто быстрее, креативнее и ярче всех сможет выступить на ледовой арене.

В программе заезд турбосаней и космостарты на коньках.

В 12:00 на Крымской аллее гостей ждут спортивные игры, необычные хороводы, прыжки через гигантскую скакалку, фотография на память с символом Нового года и новогодний фотопрыжок.

В 16:00 в музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени М. Т. Калашникова выступит муниципальный камерный хор имени П. И. Чайковского с концертом «Сегодня будет волшебство».

В 19:00 на Центральной площади Ижевска будет царить космическая атмосфера. Ведущий кибер DJ России SYSTEMDO из Москвы представит поистине революционный опыт живых выступлений на сцене за последние 30 лет. Футуристичный образ артиста создаст эксклюзивные эквалайзерные, световые и лазерные элементы. Гости увидят WOW световое и лазерное шоу, а также выступление с использованием 46-дюймовой прозрачной сенсорной панели.

Также можно будет стать участником флэш-моба «Достучаться до небес».