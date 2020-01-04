За первые три дня 2020 года в Удмуртии родились 50 детей

Мальчиков родилось больше, чем девочек.

Ижевск. Удмуртия. За первые три дня нового года в Удмуртии родились 50 детей. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте».

Первые «Итоги недели» в 2020 году Бречалов посвятил семейным традициям и детям.

«За первые три дня 2020 года в Удмуртии родилось 50 детей. Из них 27 мальчиков, 23 девочки и одна двойня. Поздравляю от всей души родителей, бабушек и дедушек новорождённых», - сообщил глава республики.

Также он пожелал жителям Удмуртии отметить новогодние праздники и Рождество вместе с близкими.