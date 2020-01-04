В Удмуртии начали курсировать рельсовые автобусы по маршруту «Ижевск-Балезино-Ижевск»

Маршрут начал работу с 1 января 2020 года.

Ижевск. Удмуртия. По маршруту «Ижевск-Балезино-Ижевск» с 1 января 2020 года начали курсировать рельсовые автобусы. Об этом сообщает пресс-служба пригородной пассажирской компании «Сотружество».

Новый транспорт придёт на смену цельнометаллическим вагонам, использующимся на этом маршруте. Преимущество нового транспорта в комфорте, экономичности и улучшенным техническим характеристикам. Рельсовый автобус оборудован системой пассивной безопасности. В пассажирском салоне и кабине машиниста есть система климат-контроля с обеззараживанием воздуха.

Автобус оборудован санузлами и оборудованием для людей с ограниченными возможностями. Максимальная вместительность двух вагонов – 195 человек, мест для сидения – 150.

Напомним, что с 20 мая 2019 года подобные рельсовые автобусы начали курсировать по маршруту «Ижевск-Нижнекамск-Ижевск».



