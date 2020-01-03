Заработают они 10 января.

Малая Пурга. Удмуртия. Два новых светофора появятся на трассе в Малопургинском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета в группе Вконтакте.

Первый электронный регулировщик установят на перекрестке Малая Пурга - Абдульменево, второй – у деревни Миндерево.

Планируется, что заработают светофоры 10 января.

В администрации подчеркнули, на сегодняшний день практически все опасные участки федеральной автодороги М-7 «Волга» оборудованы дополнительными элементами и системами обеспечения безопасности дорожного движения.