11 тыс человек отпраздновали Новый год на улицах Ижевска

Они приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных наступлению 2020 года.

Ижевск. Удмуртия. В праздничных мероприятиях в Удмуртии в ночь с 31 декабря на 1 января приняли участие 37 тыс. человек. По информации пресс-службы МВД по Удмуртской Республике, 11 тыс. из них – встретили Новый год на улицах Ижевска. Основные гуляния прошли на Центральной площади города.

Для обеспечения общественной безопасности и охраны общественного порядка при проведении мероприятий задействовались сотрудники полиции, УФСВНГ, представители народных дружин и частных охранных организаций.

Нарушений общественного порядка в местах проведения праздничных мероприятий не допущено.