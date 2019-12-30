39 семей Увинского района Удмуртии переселили из аварийного жилья

В районе почти завершили реализацию программы по переселению.

Ижевск. Удмуртия. В Увинском районе Удмуртии 39 семей получили ключи от новых квартир взамен аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В районе почти завершилась реализация программы по переселению из аварийного жилья. Остались только две квартиры, которые будут сданы в следующем году.

Отметим, в Уве был выбран путь строительства и покупки нового жилья. В итоге было построено два двухэтажных дома на улице Парковой, 5а и Некрасова, 25, приобретено 8 готовых жилых помещений.

По словам министра строительства Удмуртии Дмитрия Сурнина, в республике план на 2019 год по переселению выполнен «с хорошим превышением». В новом жилье нуждались 109 человек, к концу года будет переселено 412.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» к 2024 году число переселенцев должно достигнуть 531 тыс. человек.