Ижевские хоккеисты обзавелись «Ижсталь-мобилем»

Его безвозмездно предоставил болельщик ледовой дружины.

Ижевск. Удмуртия. В канун Нового года у команды «Ижсталь» появился внештатный автомобиль «Иж-Комби». Как сообщила пресс-служба клуба, возможность его использовать безвозмездно предоставил владелец машины и болельщик ледовой дружины Степан.

«У нас есть такой замечательный автомобиль. Он тоже из Ижевска. Хочется, чтобы люди знали из Ижевска не только Калашникова, но ещё и команду, которая имеет свои спортивные заслуги. За которую стоит болеть, которую стоит знать», — рассказал ижевчанин Степан.

Он отметил, что предоставил автомобиль команде «Ижсталь», чтоб машина стала «представителем» команды. Чтоб болельщики его узнавали и могли сфотографироваться. Автолюбитель заверил, что даже готов покатать болельщиков даром.

Пресс-служба команды сообщила, что скоро «Ижсталь-мобиль» украсят в фирменном стиле и на его борту появятся именные звёздочки с автографами тех хоккеистов, которые на этом автомобиле будут ездить и вершить добрые дела.

В свой первый рейс автомобиль отправился с почётным пассажиром — Дедом Морозом. В «Путевом листе №1» обозначена цель поездки — создать предновогоднее настроение. Первой «Иж-комби» приехала к активной болельщице «Ижстали» с многолетним стажем Веронике Рябовой. Дед Мороз подарил ей фирменное джерси с автографами членов команды.