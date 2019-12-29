  • $ 62.03 ↑
  • € 69.03 ↑

Пятерых жителей Удмуртии обвиняют в серии краж металла и запчастей с сельхозпредприятий

18:05, 29 декабря, 2019
Юрий Абашев
Пятерых жителей Удмуртии обвиняют в серии краж металла и запчастей с сельхозпредприятий
18:05, 29 декабря, 2019
Юрий Абашев
194
0
#кража\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#металл\n#суд.
Фото: zapad24.ru
194
0

Ущерб составил 115 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. Пятерых жителей Игринского района Удмуртии обвиняют в серии краж запчастей со спецтехники и металла на сельхозпредприятиях. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что в преступную группировку входили двое несовершеннолетних. Обвиняемые проникали на территории сельскохозяйственных предприятий, похищали запчасти с техники и изделия из металла, после чего сдавали добытое в лом.

Следователями установлена причастность обвиняемых к четырём кражам. Ущерб составил 115 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 5 лет.

18:05, 29 декабря, 2019
Юрий Абашев
194
0
#кража\n#Удмуртия\n#МВД Удмуртии\n#металл\n#суд.

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Спасенный в Ижевске малыш встретит Новый год с родственниками

08:30, 23 декабря, 2019
3871

Пешеходный переход ликвидировали на улице Максима Горького в Ижевске

2683
13:50, 26 декабря, 2019

Новая праздничная иллюминация в Ижевске, гибель школьницы во время игры с кошкой и польза прерывистого голодания: что произошло минувшей ночью

2611
08:00, 26 декабря, 2019

Предприниматель Удмуртии задолжал в бюджет более 80 млн рублей налогов

2279
14:56, 23 декабря, 2019

Более 30 клиентов фирмы «Твой тур» в Ижевске написали заявление в полицию

2204
15:01, 25 декабря, 2019

РЖД уравняла в правах пассажиров с верхних и нижних полок

13:00, 25 декабря, 2019
1445

Российским пенсионерам предложили выплачивать «новогодний капитал»

1428
11:11, 25 декабря, 2019

Умерла народная артистка СССР Галина Волчек

1347
21:29, 26 декабря, 2019

Трех бывших полицейских в Уфе осудили за изнасилование дознавательницы

1203
15:44, 26 декабря, 2019

Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

1183
16:05, 23 декабря, 2019

Китай потребовал от США объясниться по делу Сноудена

17:31, 26 декабря, 2019
1385

Овечкин отпраздновал католическое Рождество с Трампом

1145
18:17, 25 декабря, 2019

Эд Ширан решил на время прервать музыкальную карьеру

905
14:59, 25 декабря, 2019

Давка в австралийском Сиднее: при раздаче подарков пострадали около 20 покупателей

882
13:18, 24 декабря, 2019

Суда строившей «Северный поток-2» швейцарской компании покинули Балтийское море

852
09:54, 23 декабря, 2019

Лонгриды

Философия красоты

15:47, 25 декабря, 2019

Отпуск за один день

13:36, 25 декабря, 2019

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019