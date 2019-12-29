Пятерых жителей Удмуртии обвиняют в серии краж металла и запчастей с сельхозпредприятий

Ущерб составил 115 тысяч рублей.

Ижевск. Удмуртия. Пятерых жителей Игринского района Удмуртии обвиняют в серии краж запчастей со спецтехники и металла на сельхозпредприятиях. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что в преступную группировку входили двое несовершеннолетних. Обвиняемые проникали на территории сельскохозяйственных предприятий, похищали запчасти с техники и изделия из металла, после чего сдавали добытое в лом.

Следователями установлена причастность обвиняемых к четырём кражам. Ущерб составил 115 тысяч рублей. Уголовное дело направлено в суд. Злоумышленникам грозит лишение свободы до 5 лет.