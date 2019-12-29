В Удмуртии присяжные впервые вынесли обвинительный приговор

На рассмотрении находилось дело о причинении вреда здоровью, повлекшее смерть.

Ижевск. Удмуртия. Впервые в Удмуртии присяжные заседатели в районном суде вынесли обвинительный приговор. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Установлено, что 30 декабря 2018 года в ходе ссоры мужчина нанёс два удара ножом потерпевшему, отчего тот скончался на месте от потери крови. Уголовное дело рассматривалось в Сарапульском районном суде коллегией из шести присяжных, которых назначили по ходатайству подсудимого.

Сторона обвинения представила неопровержимые доказательства вины мужчины. Присяжные впервые в Удмуртии единодушно вынесли обвинительный приговор. Вердикт по уголовному делу не постановлен, судебное заседание находится на стадии обсуждения последствий заключения.

Максимальное наказание за совершённое преступление – 15 лет лишения свободы.

Это уголовное дело является первым в республике, рассмотренное посте вступления в силу изменений в уголовном кодексе России. Они установили перечень преступлений с возможностью заявления ходатайства о рассмотрении дела районным судом с участием коллегии присяжных.