В Удмуртии проиндексируют материнский капитал в январе 2020 года

Маткапитал разморозят впервые после 2016 года.

Ижевск. Удмуртия. Размер материнского капитала проиндексируют в Удмуртии в 2020 году. Об этом сообщает отделение ПФР по республике.

Впервые после 2016 года материнский капитал разморозят и проиндексируют на 3,8%. С января следующего года он составит 466,6 тысяч рублей. В 2019 году размер маткапитала равняется 452 тысячам рублей.

Программа действует с 2007 года и продлится до 2021 года. В Удмуртии маткапитал получили более 121,6 тысяч человек. Напомним, что финансовая помощь выдаётся на второго и последующего ребёнка в семье. Полученные средства можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, формирование накопительной пенсии матери, адаптацию и реабилитацию детей-инвалидов.