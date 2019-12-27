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Куда сходить жителям Удмуртии 28 декабря

13:00, 27 декабря, 2019
Анна Торхова
Куда сходить жителям Удмуртии 28 декабря
13:00, 27 декабря, 2019
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#праздник
Фото: pixabay.com
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В районах Ижевска пройдет открытие елок.

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 28 декабря, в районах Ижевска пройдет открытие елок. Горожан ждут с 15:00 до 16:00.

В парке Космонавтов гостям праздника покажут театрализованное представление «Волшебная сила Мышки» по мотивам сказки «Золушка». Подружка принцессы – мышка, поможет засиять яркими огнями новогодней елке.

В сквере Металлургов ребятам предстоит помочь коту Леопольду разгадать кодовое слово, чтобы новогодняя красавица зажглась огоньками.

В сквере оружейника Драгунова горожан ждут хоровод вокруг елки, конкурсы, подарки от Деда Мороза и Снегурочки, интерактивное представление, спортивные развлечения.

Ждут ребят и родителей на открытие елки в Рябиновом сквере, ДНТ «Спартак», площади перед ТЦ «Радуга» и перед ТРК «Столица».

В 19:00 на Центральной площади Ижевска стартует праздничная программа «В здоровом теле – здоровый дух!». Организаторы обещают зарядку со звездой, правильный салат «оливье» от Деда Мороза и другое. 

Микрорайон Старки

11:00-12:00 - театрализованное представление «Новогодние забавы».

Микрорайон Смирново

12:30-13:30 - театрализованное представление «Новогодние забавы».

Микрорайон Липовая роща

11:00-12:30 - новогодний праздник.

Глазов

В ледовом дворце «Глазов Арена» в 10:00 начнется массовое катание на коньках.

На стадионе «Прогресс» в 18:00 стартуют открытые тренировки по воркауту (6+).

В парке имени Максима Горького в 12:00 намечено открытие Аллеи Дружбы (6+).

Воткинск

С 14:00 до 16:00 у главной елки города пройдут интерактивные театрализованные программы.

13:00, 27 декабря, 2019
Анна Торхова
20
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#Ижевск\n#Новый год\n#Удмуртия\n#праздник

 

 

 


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