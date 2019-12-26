Ижевск стал лучшим из удмуртских городов по подготовке к зиме

Города и районы республики оценивали по 25 показателям.

Ижевск. Удмуртия. Ижевск лучше всех из городов Удмуртии подготовился к зиме. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил министр строительства республики Дмитрий Сурнин.

В республике прошел конкурс по подготовке ЖКХ к отопительному сезону. Города и районы оценивали по 25 критериям: освоение средств, получение паспортов готовности, создание запасов топлива, собираемость платежей за жилищные услуги и другие.

По итогам лидером оказался Ижевск, второе место занял Глазов. Среди районов первым стал Увинский район, вторым – Селтинский, третьим – Сарапульский.

Победители конкурса получат субсидии на покупку техники.