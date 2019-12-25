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Бесплатные автобусы запустят на «Ижевскую винтовку»

10:45, 25 декабря, 2019
Анна Торхова
Бесплатные автобусы запустят на «Ижевскую винтовку»
10:45, 25 декабря, 2019
Анна Торхова
193
0
#Ижевск\n#транспорт\n#биатлон\n#Удмуртия
Фото: arzik2
193
0

Транспорт будет курсировать 26, 28 и 29 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Бесплатные автобусы запустят до биатлонного комплекса имени Демидова, где с 26 декабря по 29 декабря пройдет «Ижевская винтовка». Минспорт Удмуртской Республики опубликовал расписание движения транспорта.

26 декабря, четверг:

10:00 – Северный микрорайон - республиканский стрелково-спортивный комплекс имени Демидова;

10:30 – Северный микрорайон – РССК;

13:30 – Северный микрорайон – РССК;

13:00 – РССК – Малахит;

15:30 – РССК – Малахит.

В субботу, 28 декабря, автобусы будут курсировать с 09:00 до 22:00.

От остановки «Северный микрорайон» до спортивного комплекса автобусы будут отходить в: 09:00, 10:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 16:45 - 2 автобуса, 17:15 - 2 автобуса, 18:15, 19:15.

С 11:00 до 17:00 автобусы начнут ходить от РССК до Малахита с интервалом движения 1 час. Далее автобусы будут отправляться от РССК в 17:45, 18:45, 19:45 и в 22:00 – 4 автобуса.

29 декабря, воскресенье:

09:00 – Северный микрорайон – РССК

10:00 – Северный микрорайон – РССК

10:30 – 16:30 – Северный микрорайон – РССК. Интервал движения 1 час

11:00-17:00 – РССК – Малахит. Интервал движения 1 час.

10:45, 25 декабря, 2019
Анна Торхова
193
0
#Ижевск\n#транспорт\n#биатлон\n#Удмуртия

 

 

 


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