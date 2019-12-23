Каждой иголочкой радует нас: как жителям Ижевска выбрать елку на Новый год

Цена хвойных зависит от высоты и пушистости.

Ижевск. Удмуртия. До 31 декабря в Ижевске работают ёлочные базары. Как выбрать зеленую красавицу – рассказываем.

Цена елок зависит от высоты, красоты, пушистости, толщины ствола. Например, на «Славянском базаре» хвойные стоят от 500 рублей до 800 рублей. На точке вблизи дома №11 по улице Кирова цены варьируются от 350 рублей до 2 тыс. рублей. Веточки ели и сосны обойдутся примерно в 150 рублей.

Свежесть елочки можно определить самостоятельно, рассказывают продавцы. Стоит попытаться достать несколько иголочек из ветки, если они выходят с большим трудом – дерево свежее. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Удмуртии в качестве лайфхака предлагают потрясти ель, если иголки осыпаются – это плохой признак. Можно растереть несколько хвоинок в ладони – должен чувствоваться характерный запах. Стоит обратить внимание и на цвет иголок – они должны быть изумрудные.

Можно заметить, что все ветви елей направлены вверх. «Обратите внимание на форму елок, ветки мощные, толстые, даже если повесить игрушки по одному килограмму, ветви не упадут», - рассказала продавец точки на «Славянском базаре».

Сколько будет радовать елка - зависит от правильного ухода. Главную героиню Нового года нельзя ставить рядом с отопительными приборами – иголочки засохнут и осыплются. Периодически дерево можно опрыскивать водой. Ставить хвойные нужно в ведерки с водой или землей. Уже при таком простом уходе елка прослужит от 10 дней до месяца.

Везут зеленых красавиц в Ижевск с полей Якшур-Бодьинского района по договору с «Удмуртлесом». Деревья имеют сертификаты и документацию. Новые елки на точки привозят ежедневно.

Для удобства при продаже деревья упаковывают в пластиковые сетки или плотные черные пакеты. «Каждую елку складываем в черные пакеты. Лучше их не выбрасывать, а оставить дерево в пакете, заложив внизу ватой или украшением. Потом надеть этот же пакет и вынести», - рекомендуют продавцы.

По их словам, спрос в этом году на елки не вырос, а где-то даже наоборот – упал. В основном за хвойными идут постоянные покупатели – те, кто всегда предпочитал живые елки искусственным.