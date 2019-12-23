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Очередной порыв водопровода в Ижевске, экологические «горячие точки» России и кошка-Йода: что произошло минувшей ночью

08:10, 23 декабря, 2019
Очередной порыв водопровода в Ижевске, экологические «горячие точки» России и кошка-Йода: что произошло минувшей ночью
08:10, 23 декабря, 2019
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#спорт\n#интернет\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#экология\n#США\n#животные\n#хоккей\n#Россия\n#Удмуртия\n#природа
Фото: Pixabay
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! ИА «Сусанин» рассказывает, о чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Порыв:

Из-за повреждения водопровода на улице Ворошилова в Ижевске без водоснабжения остались 7 многоквартирных домов. Авария произошла вечером в воскресенье, 22 декабря.

Устранить последствия порыва и восстановить водоснабжение планируется к вечеру понедельника. Пока набрать воду можно в бочке рядом с домами, которые попали под отключение.

Седьмая победа:

Хоккеисты «Ижстали» одержали седьмую победу за последние 8 матчей. Как сообщает пресс-служба команды из столицы Удмуртской Республики, «сталевары» обыграли «Химик» из Воскресенска.

В первом периоде счет открыли соперники, во втором периоде команды дважды обменялись шайбами, третий период оказался решающим. Ижевчане дважды прорвали оборону «Химика», в оставшееся время воскресенцы попытались отыграться, но успеха так и не добились. Финальный счет – 4:3 в пользу команды из Удмуртии.

«Горячие точки»:

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала наиболее проблемные с точки зрения экологии российские регионы. Об этом пишет Газета со ссылкой на «Известия».

Среди «горячих точек» - Дальний Восток, где исчезают редкие виды древесины. Кроме того, этот регион сталкивается с проблемами, вызванными разработкой месторождений угля и стивидорными компаниями, что также присуще морским акваториям.

«Помимо того, что угольная пыль взрывоопасна, ее взвеси пагубно сказываются на здоровье», — подчеркнула Радионова.

Проблемами регионов нефтедобычи, таких как ХМАО и ЯНАО, стали нефтешламы, буровые шламы. Она также указала на важность рекультивации территории завода «Усольехимпром» в Иркутской области.

Кошка-Йода:

Фото кошки, которая похожа малыша Йоду из сериала «Мандалорец», очаровали пользователей сети. Снимки опубликовала сотрудница приюта в США, куда попало животное, Яна Авилес, пишет Life.

Хвостатая питомица оказалась в приюте в очень плохом состоянии: у неё болел глаз, была ранена лапа.

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Фотографии быстро разлетелись по Сети, желающие принять очаровательное существо в свой дом начали одолевать девушку письмами. Получив тысячи лайков и комментариев к сообщению, Яна напомнила, что сотни таких прекрасных питомцев, как Йода, ожидают своих хозяев в приютах.

08:10, 23 декабря, 2019
203
0
#спорт\n#интернет\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#экология\n#США\n#животные\n#хоккей\n#Россия\n#Удмуртия\n#природа

 

 

 


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