Спасенный в Ижевске малыш встретит Новый год с родственниками

До конца года тетя мальчика оформит опеку.

Ижевск. Удмуртия. Спасенный в начале декабря в Ижевске малыш встретит Новый год с родственниками. Об этом на своей странице в Фейсбук написала уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева.

«Общается, играет, говорит, улыбается! Радуется новым людям и красочным игрушкам!», - сообщила она.

В пресс-службе главы и правительства республики уточнили, до 31 декабря тетя мальчика оформит документы на опеку.

Напомним, в одной из квартир Ленинского района Ижевска обнаружили мальчика в возрасте 2 лет 9 месяцев. Оказалось, что малыш несколько дней провел с внезапно умершей от пневмонии матерью. Ребенка поместили в медучреждение. В настоящее время его перевели из инфекционной больницы в республиканскую детскую.

Ранее в Можге 13-летний мальчик, страдающий ДЦП и эпилепсией, несколько дней умирал в квартире рядом с телом матери. Женщина внезапно скончалась. После этой трагедии в Удмуртии проверили условия жизни более 5,2 тыс. семей.