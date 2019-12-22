  • $ 62.41 ↓
  • € 69.38 ↓

«Серебряных» волонтеров в Удмуртии привлекут к празднованию 75-летия Великой Победы

15:50, 22 декабря, 2019
Ксения Чернова
«Серебряных» волонтеров в Удмуртии привлекут к празднованию 75-летия Великой Победы
15:50, 22 декабря, 2019
Ксения Чернова
153
0
#Ижевск\n#День Победы\n#Удмуртия\n#волонтёры\n#праздники
153
0

Подготовка к юбилею Победы идет полным ходом.

Ижевск. Удмуртия. «Серебряных» волонтеров в Удмуртии привлекут к празднованию 75-летия Великой Победы. Сегодня в республике насчитывается 150 активистов старшего возраста, которые готовы помочь в организации праздника.

Подготовка к юбилею Победы в Удмуртской Республике идет полным ходом. Так, в честь 75-й годовщины за счет регионального бюджета планируется единовременная выплата в размере 4000 рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и 2 000 рублей труженикам тыла.

Кроме того, награждены участники сражений Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей весной наградят специальной юбилейной медалью.

В 2019 году в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Социальная поддержка граждан», направленных на улучшение положения и качества жизни пожилых людей, к новогодним праздникам будет осуществлена единовременная выплата в размере 2000 рублей ветеранам Великой Отечественной войны (участникам, инвалидам, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей).

Мероприятия проводятся в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» и национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

15:50, 22 декабря, 2019
Ксения Чернова
153
0
#Ижевск\n#День Победы\n#Удмуртия\n#волонтёры\n#праздники

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Готовы ли вы к просмотру финала "Звёздных войн"?

17:01, 13 декабря, 2019

Кто все эти люди?

17:24, 15 ноября, 2019

Это было в Октябре?

17:35, 07 ноября, 2019

Если вы MAU, то этот тест для VAS

18:31, 01 ноября, 2019

Дружишь ли ты с деньгами?

21:24, 17 октября, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Председатель Госсовета Удмуртии спасал провалившихся на снегоходе под лед рыбаков

11:35, 16 декабря, 2019
4413

Кем родился, тем не пригодился: жителю Ижевска отказали в приёме на работу из-за неподходящего пола

3747
14:31, 16 декабря, 2019

Герои биатлона приедут на «Ижевскую винтовку»

3700
13:20, 18 декабря, 2019

Убил и лёг спать: в Удмуртии живший в шалаше мужчина 37 раз ударил ножом гостя

3278
16:15, 17 декабря, 2019

Две женщины погибли в результате ДТП на трассе в Удмуртии

3055
10:15, 20 декабря, 2019

Голикова: единые оклады врачей введут в России в сентябре 2020 года

16:06, 20 декабря, 2019
1383

Концерт Макса Коржа в Перми закончился массовой потасовкой

1288
13:32, 15 декабря, 2019

В России увеличили МРОТ на 850 рублей

1096
16:19, 15 декабря, 2019

Пенсионер из Оренбургской области принес в полицию сумку инкассатора с 1 млн рублей

1051
17:11, 17 декабря, 2019

Васильева попросила учителей не задавать школьникам домашних заданий на каникулы

983
16:12, 17 декабря, 2019

В центральном Непале упал автобус с туристами с высоты 500 метров

17:17, 15 декабря, 2019
1378

Испанские фанаты довели до слез украинского футболиста Зозулю

1282
11:02, 16 декабря, 2019

«Мисс мира 2019» впервые с 1993 года стала представительница Ямайки

1141
14:56, 15 декабря, 2019

Эрдоган: Турция может признать геноцид индейцев в Америке

1025
09:59, 16 декабря, 2019

Археологи нашли в Греции две набитых золотом могилы бронзового века

990
17:59, 18 декабря, 2019

Лонгриды

Что нам принесет Белой крысы год?

14:02, 20 декабря, 2019

Легенда Глазовской теплоэлектроцентрали

17:15, 18 декабря, 2019

Город Оружейников - город мастеров!

17:05, 17 декабря, 2019

Год ЧистоПоУдмуртски

19:05, 16 декабря, 2019

Ускоритель бизнеса Удмуртии

15:32, 16 декабря, 2019

Будь первым! Живи в Авангарде!

17:51, 03 декабря, 2019

Цветам все возрасты покорны

17:41, 02 декабря, 2019

Первый экопункт в Удмуртии

18:46, 29 ноября, 2019

Музыка нас связала

08:43, 29 ноября, 2019

Секреты переработки

09:45, 19 ноября, 2019

Ленинский район – ситуация меняется!

16:38, 14 ноября, 2019

Повелители дыма

14:17, 14 ноября, 2019