Подготовка к юбилею Победы идет полным ходом.

Ижевск. Удмуртия. «Серебряных» волонтеров в Удмуртии привлекут к празднованию 75-летия Великой Победы. Сегодня в республике насчитывается 150 активистов старшего возраста, которые готовы помочь в организации праздника.

Подготовка к юбилею Победы в Удмуртской Республике идет полным ходом. Так, в честь 75-й годовщины за счет регионального бюджета планируется единовременная выплата в размере 4000 рублей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и 2 000 рублей труженикам тыла.

Кроме того, награждены участники сражений Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей весной наградят специальной юбилейной медалью.

В 2019 году в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Социальная поддержка граждан», направленных на улучшение положения и качества жизни пожилых людей, к новогодним праздникам будет осуществлена единовременная выплата в размере 2000 рублей ветеранам Великой Отечественной войны (участникам, инвалидам, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей).

Мероприятия проводятся в рамках государственной программы «Социальная поддержка граждан» и национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.