Ижевск вошел в топ-30 городов России с самыми высокими новогодними ёлками

Лидером оказался Красноярск.

Ижевск. Удмуртия. Ёлка на Центральной площади Ижевска оказалась одной из самых высоких в стране. Об этом сообщает ТурСтат.

Главная героиня Новогого года в Удмуртии вошла в 30-ку и поделила строчку с Челябинском и Ростовом-на-Дону. Напомним, её высота достигает 20 м, а диаметр – 9 м.

Лидером рейтинга стала ёлка в Красноярске, высота которой 55 м. Второе место досталось Екатеринбургу, где зеленая красавица достигает 50 м, третья строчка у Казани с высотой ёлки в 35 м.

Живую новогоднюю красавицу в этом году можно увидеть в Москве (27 м) и Уфе (30м).