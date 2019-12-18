Выплату ежемесячного пособия при рождении первенца в семьях Удмуртии продлят до трех лет

В республике размер денежной выплаты составит 9 964 рубля.

Ижевск. Удмуртия. Выплату ежемесячного пособия при рождении первенца в семьях Удмуртии продлят до достижения ребенком трех лет. Поправка начнет действовать с 1 января 2020 года, сообщает пресс-служба Минсоцполитики Удмуртской Республики.

Исходя из прожиточного минимума для детей в Удмуртии, выплата составит 9 964 рубля.

Отметим, новое правило распространится на тех, чей ребенок родился после 1 января 2018 года. Кроме того, будет учитываться нуждаемость семьи - право на получение выплаты будут иметь только те семьи, чей среднедушевой доход не превышает 2-кратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Удмуртии за второй квартал текущего года – 21 216 рублей на каждого члена семьи.

Выплата назначается сроком на 1 год, после чего необходимо подать новое заявление о назначении пособия до двух лет, а затем – до трех лет. С документами нужно обращаться в МФЦ по месту жительства.

Чтобы получить пособие, заявителю необходимо предоставить:

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (детей);

- документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;

- сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной организации, открытого на заявителя.

Ежемесячная выплата является дополнительной мерой социальной поддержки и назначается независимо от иных установленных пособий на ребенка.

Также отметим, поддержка семей с детьми – одно из направлений нацпроекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным.