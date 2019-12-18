Это стало возможным благодаря участию жителей в проекте по инициативному бюджетированию.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске после ремонта откроется Дом детского творчества Первомайского района. Как сообщила пресс-служба администрации города, в филиале на улице Ленина, 114 подошел к завершению большой ремонт.

В 2019 году здесь обновили систему отопления, электроснабжения, заменили полы и светильники, выровняли и покрасили стены. Проведение ремонта стало возможным благодаря активному участию жителей в проекте по инициативному бюджетированию, стартовавшему в Удмуртии.

Отметим, что основное здание Дома детского творчества Первомайского района располагается по улице Советской, 22б. В апреле образовательное учреждение получило дополнительное здание на улице Ленина. В этом микрорайоне филиал — единственное учреждение дополнительного образования, организующее обучение детей, а также проведение культурно-массовых мероприятий.

«Проект одержал победу в республиканском конкурсе только благодаря инициативной группе жителей, которая проделала большую работу — выступили с идеей проекта, организовали предварительные, итоговые собрания граждан. Их инициативу поддержали многие жители микрорайона. Была подготовлена большая конкурсная документация», — рассказали в муниципалитете.

Стоимость ремонтных работ по проекту составила 1,65 млн рублей. Из бюджета Удмуртии выделили субсидию в 1 млн рублей, городской бюджет профинансировал 150 тыс. рублей. Партнёр проекта ООО «УДС-групп» оказал спонсорскую помощь в размере ещё 150 тыс. рублей, ООО «КОМОС ГРУПП» приобрел линолеум для спортивного и хореографического залов на 100 тыс. рублей. Жители микрорайона собрали 150 тыс. рублей на закупку строительных материалов.

Собственными силами учреждения были отремонтированы помещения и учебные кабинеты, не вошедшие в проект по ремонту Дома детского творчества. Кроме того, была закуплена новая учебная мебель и техника для проведения занятий с детьми.

Открытие отремонтированного Дома детского творчества Первомайского района состоится 23 декабря в 15:30.

Подробности на сайте администрации Ижевска.