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Новое здание второй ГКБ в Ижевске, нашумевшая статья российских учёных и возвращение Великобритании к вопросу о выходе из ЕС: что произошло минувшей ночью

07:59, 18 декабря, 2019
Юрий Абашев
Новое здание второй ГКБ в Ижевске, нашумевшая статья российских учёных и возвращение Великобритании к вопросу о выходе из ЕС: что произошло минувшей ночью
07:59, 18 декабря, 2019
Юрий Абашев
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Фото: yandex.ru
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Ижевск. Удмуртия. Начинаем утро с кофе и традиционного обзора новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали

Новое здание ГКБ

В Ижевске построят новое здание Второй городской клинической больницы. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в эфире ГТРК «Удмуртия».

Проектная мощность 2 ГКБ 25 тысяч человек. Сейчас к ней приписано 55 тысяч пациентов. Поскольку застройка центра продолжается, это число будет только увеличиваться. К тому же стационар больницы размещается в бывшем общежитии и мало приспособлен к своим задачам.

«Поэтому мы должны в ближайшие годы построить. Не то, чтобы мы хотим или не хотим … <…> Мы должны построить. Это сложно, потому что это очень большие деньги. Юридически мы можем снести здания, которые находятся на этой площади, кроме фасада самой поликлиники, который имеет историческое значение, и построить более современную с очень хорошим диагностическим блоком больницу», - сказал Бречалов.

Конкретных сроков начала работ глава региона не назвал.

Самая обсуждаемая статья российских учёных

Научная статья российских учёных из Сколковского института науки и технологий стала лидером сервиса Altmetric Top 100, оценивающего онлайн-активность в отношении научных публикаций в Интернете по количеству репостов, обсуждений и дискуссий. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Работа наших учёных связана с новым этапом в развитии технологий распознавания и генерации лиц. Сотрудники института планировали модернизировать функции телеприсутствия в виртуальной и дополненной реальности. В итоге им удалось создать алгоритм, который всего за несколько фотографий может создать реалистичный аватар человека.

Новый развод с Евросоюзом

Проект выхода Великобритании представят в пятницу, 20 декабря, до католического рождества. Об этом сообщает портал News.ru.

«На этой неделе в пятницу парламент придаст импульс соглашению с ЕС, а после этот новый демократический парламент, — парламент, выражающий волю народа, — намерен кое-что осуществить», - заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Напомним, что 12 декабря на досрочных выборах в британский парламент консерваторам удалось сформировать абсолютное большинство. Они как раз и являются сторонниками выхода страны из Евросоюза. После последнего переноса дата выхода Великобритании из альянса назначена на 31 января 2020 года.

07:59, 18 декабря, 2019
Юрий Абашев
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