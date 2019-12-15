В Удмуртии снизилось производство электроэнергии

Почти две трети потребляемого электричества закупается в других регионах.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии зафиксировано небольшое снижение производства электроэнергии. Об этом сообщает Удмуртстат.

За 11 месяцев 2019 года производство электричества снизилось на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Удмуртия остаётся энергодефицитным регионом. Почти две трети потребляемой электроэнергии закупается у других субъектов и на Федеральном оптовом рынке.

В 2018 году республика потратила 9,8 млрд кВт часов. Потребителями 82% энергии являются предприятия. Население использует только 11,3%.