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Автолюбителей Удмуртии предупредили: на дорогах гололедица

09:00, 12 декабря, 2019
Ксения Чернова
Автолюбителей Удмуртии предупредили: на дорогах гололедица
09:00, 12 декабря, 2019
Ксения Чернова
514
0
#авто\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#зима
Фото: pixabay.com
514
0

Водителям и пешеходам нужно быть особенно внимательными.

Ижевск. Удмуртия. Автолюбителей Удмуртии предупредили о гололедице на дорогах. Минувшей ночью в регионе похолодало, сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

«На дорогах республики могут наблюдаться неблагоприятные явления, крайне опасные для автомобилистов – снежный накат и гололедица», - отмечают в Госавтоинспекции.

Водителям напомнили о том, что в подобных условиях стоит увеличить дистанцию между авто, избегать маневрирования на высоких скоростях и резкого торможения. Особенно внимательными нужно быть на пешеходных переходах. На загородных трассах лучше воздержаться от обгонов.

Пешеходам тоже стоит учитывать, что при гололедице увеличится тормозной путь авто. Перед переходом дороги нужно убедиться, что машина остановилась и готова пропустить человека.

09:00, 12 декабря, 2019
Ксения Чернова
514
0
#авто\n#безопасность\n#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#зима

 

 

 


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