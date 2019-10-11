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Удмуртия получит очередной транш на переселение жильцов аварийных домов

14:00, 11 октября, 2019
Ксения Чернова
Удмуртия получит очередной транш на переселение жильцов аварийных домов
14:00, 11 октября, 2019
Ксения Чернова
146
0
#Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#аварийное жилье
146
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Первый транш республика получила еще в мае.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит очередной транш на переселение жильцов аварийных домов. Как сообщает пресс-служба Министерства строительства,ЖКХ и энергетики Удмуртской Республики, это второй транш из федерального бюджета.

На 4 региона – Удмуртию, Карелию, Магаданскую и Пензенскую области – выделили 74,94 млн рублей.

Первую часть суммы – 85 млн рублей – республика получила еще в мае. Всего на реализацию I этапа программы в 2019-2020 годах Удмуртии перечислят 284 млн рублей, 8,8 добавит регион из своей казны.

«За счёт этих средств за два года планируется расселить 260 аварийных помещений, переселить 613 человек», - отмечают в ведомстве.

14:00, 11 октября, 2019
Ксения Чернова
146
0
#Ижевск\n#недвижимость\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#аварийное жилье

 

 

 


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