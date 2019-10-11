Спасатели эксплуатировали технику в течение всего летнего сезона.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска приобрели аэролодку за 1,1 млн рублей для спасения утопающих. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Лодка «Ижора 550» уже помогла сотрудникам поисково-спасательной службы спасти 6 человек на акватории Ижевского пруда. Спасатели эксплуатировали технику в течение всего летнего сезона.

«Незаменимой аэролодка будет и в осенний период, во время ледостава, поскольку легко может преодолевать любые расстояния по тонкому льду», - отметили городские власти.

Лодка вмещает членов экипажа и еще 2-3 человек, может развивать скорость до 60 км в час, а по снегу разгоняться до 80 км в час, имеет «бронированное» днище с хорошей пневмоамортизацией.

Напомним, за прошедший купальный сезон на водоемах Удмуртии погибли 40 человек. Это самый низкий показатель за последние 5 лет. Основными причинами гибели людей стало злоупотребление алкоголем.