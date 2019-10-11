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Власти Ижевска приобрели аэролодку за 1,1 млн рублей для спасения утопающих

10:17, 11 октября, 2019
Ксения Чернова
Власти Ижевска приобрели аэролодку за 1,1 млн рублей для спасения утопающих
10:17, 11 октября, 2019
Ксения Чернова
133
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#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#спасение
Фото: Пресс-служба Ижевска
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Спасатели эксплуатировали технику в течение всего летнего сезона.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска приобрели аэролодку за 1,1 млн рублей для спасения утопающих. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Лодка «Ижора 550» уже помогла сотрудникам поисково-спасательной службы спасти 6 человек на акватории Ижевского пруда. Спасатели эксплуатировали технику в течение всего летнего сезона.

«Незаменимой аэролодка будет и в осенний период, во время ледостава, поскольку легко может преодолевать любые расстояния по тонкому льду», - отметили городские власти.

Лодка вмещает членов экипажа и еще 2-3 человек, может развивать скорость до 60 км в час, а по снегу разгоняться до 80 км в час, имеет «бронированное» днище с хорошей пневмоамортизацией.

Напомним, за прошедший купальный сезон на водоемах Удмуртии погибли 40 человек. Это самый низкий показатель за последние 5 лет. Основными причинами гибели людей стало злоупотребление алкоголем.

10:17, 11 октября, 2019
Ксения Чернова
133
0
#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижевский пруд\n#спасение

 

 

 


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