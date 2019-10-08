Житель Ижевска рассчитался с полумиллионным долгом после ареста машины

На это мужчине потребовалось всего пару дней.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска оплатил долг в размере 587 тыс. рублей только после принудительного изъятия у него автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

По решению суда ижевчанин обязан был выплатить организации 587 тыс. рублей. В установленные законом сроки он этого не сделал. Судебный пристав вынес постановление о наложении ареста на счета, принадлежащие должнику, запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом. Также у мужчины обнаружили автомобиль «Лада 212140». Машину арестовали и на эвакуаторе доставил на спецстоянку.

Отмечается, что должнику понадобилось всего пару дней, чтобы полностью погасить задолженность в 587 тыс. рублей, а также оплатить услуги эвакуатора. Деньги перечислены взыскателю, транспортное средство возвращено собственнику.