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Житель Ижевска рассчитался с полумиллионным долгом после ареста машины

09:00, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Житель Ижевска рассчитался с полумиллионным долгом после ареста машины
09:00, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
518
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФССП\n#долги\n#автомобиль
Фото: пресс-служба УФССП РФ по УР
518
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На это мужчине потребовалось всего пару дней.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска оплатил долг в размере 587 тыс. рублей только после принудительного изъятия у него автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

По решению суда ижевчанин обязан был выплатить организации 587 тыс. рублей. В установленные законом сроки он этого не сделал. Судебный пристав вынес постановление о наложении ареста на счета, принадлежащие должнику, запрет на регистрационные действия с движимым и недвижимым имуществом. Также у мужчины обнаружили автомобиль «Лада 212140». Машину арестовали и на эвакуаторе доставил на спецстоянку.

Отмечается, что должнику понадобилось всего пару дней, чтобы полностью погасить задолженность в 587 тыс. рублей, а также оплатить услуги эвакуатора. Деньги перечислены взыскателю, транспортное средство возвращено собственнику.

09:00, 08 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
518
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ФССП\n#долги\n#автомобиль

 

 

 


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